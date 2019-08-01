ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şanlıurfa- Suruç karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Aslan yöntemimdeki 63 FF 907 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki Emin Geran yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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