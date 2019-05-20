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Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Kurtal idaresindeki 67 TE 858 plakalı kamyonet, Akköy köyü Karaburun Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metreden şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansa taşınan sürücü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli trafik kazası Zonguldak

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