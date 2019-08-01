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Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 01:53 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır Safir (40), hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bahadır Safir (40), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi Sarsap tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Hekimhan'a yönünde ilerleyen Mehmet Bahadır Safir yönetimindeki 44 NF 986 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altında kalan Safir, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Safir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldüŞarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldüŞarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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