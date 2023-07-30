Şarampole devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi de ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise (60) ağır yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. (İHA)

