HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şarampole devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Şarampole devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!

30.07.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise ağır yaralandı.

Şarampole devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi de ağır yaralandı.

Olay, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.P, (69) idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

sas

Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise (60) ağır yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te doktora saldırı!Gaziantep'te doktora saldırı!
Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 6 kişi yaralandıYolcu otobüsü traktöre çarptı: 6 kişi yaralandı
Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı!Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.