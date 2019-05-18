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Şarampole devrilen kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 01:23 | Son Güncelleme

Şarampole devrilen kamyonun altında kalan kişinin cesedi güçlükle çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saatlerinde Sivas’a bağlı Başsöğüt köyünde meydana geldi.

Şarampole devrilen kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Şarampole devrilen kamyonun altında kalan kişinin cesedi güçlükle çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saatlerinde Sivas’a bağlı Başsöğüt köyünde meydana geldi. Başsöğüt köyünden Şaban köyü istikametine gitmekte olan M.B yönetiminde ki kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kamyonda bulunan Ahmet Çiftçi (50) devrilen kamyonun altında kaldı. Kazada yaralanan M.B. ve N.İ. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çiftçi’nin cesedi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin güç çalışması ile çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole devrilen kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Şarampole devrilen kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

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