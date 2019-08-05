Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karaciğa yönetimindeki 27 GJ 432 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kayalara çarparak durabilen minibüsün sürücüsü yaralanmazken, yanındaki Adile Karaciğa, Tuana Gergin, Rahime Gergin, ve İbrahim Gergin yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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