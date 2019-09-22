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Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine giden Soner Özkan yönetimindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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