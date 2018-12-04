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Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Dora Güler (18), öldü.

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Dora Güler (18), öldü.
Kaza, önceki gece Lüleburgaz- Edirne karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. 10 gün önce 18 yaşına giren Dora Güler yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Güler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dora Güler, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Dora Güler, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldüŞarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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