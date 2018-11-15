HABER

Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki Yusuf Albayrak (7), hafif yaralandı.

Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki Yusuf Albayrak (7), hafif yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yakup Albayrak (45) yönetimindeki 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı. Hafif yaralanan oğlu Yusuf'u araçtan çıkaran Yakup Albayrak, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Yusuf Albayrak, hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralıŞarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralıŞarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralıŞarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Kovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktıKovalamacayla yakalanan sürücü, alkollü çıktı
İnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandıİnegöl'de, 4 katlı binanın çatısı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

FETÖ ile ilişkili ABD’li siyasetçiye 10 yıl hapis cezası

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.