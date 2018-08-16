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Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Kayadelen idaresindeki 23 P 2306 plakalı otomobil, Palu Kovancılar karayolunun 4. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek alev aldı.

Yanan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Burak Serdar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vücudunda yüzde 90 yanık oluşan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kuru otların tutuşmasıyla çevreye de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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