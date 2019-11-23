HABER

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile şarampole devrildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Kerim Salur (27) yönetimindeki 20 AAP 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezi istikametinde giderken polis uygulama noktası yakınlarında şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Arazi içerisine devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı noktadan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Salur, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Çatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıÇatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralıPanelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

TRT muhabiri Gülay Demir gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.