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  4. Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

18.12.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine giden M.E. (23) idaresindeki 42 AP 986 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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