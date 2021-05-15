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Şarampole devrilen otomobilde sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

15.05.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobilde bulunan 1 kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Şarampole devrilen otomobilde sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Yaşar Kemal Mahallesi 6000 sokakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi. Yan yatan otomobilden çıkan Metin K.'nın arkadaşını yaralı halde bırakıp, olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Onur K. (17) ise mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. Onur K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, otomobil bulunduğu yerden çekici tarafından kurtarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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