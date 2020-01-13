HABER
  4. Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde bulunan Bayram Çakır (24) ve Sefa Tozlu (20) hayatlarını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, şarampole devrilen otomobilde bulunan Bayram Çakır (24) ve Sefa Tozlu (20) hayatlarını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Menteşe'nin Yaraş Mahallesi yönünden Muğla merkezine giden Sergen Çakır (27) yönetimindeki 48 BD 949 plakalı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri Bayram Çakır ve Sefa Tozlu'nun yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları otomobilden kurtarılan sürücü Sergen Çakır ile Cemil Aydın (20) ve Utku Güler (20) ise yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. 3 gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Başkan Ercengiz’den, Tel Abyad gazisine ziyaretBaşkan Ercengiz’den, Tel Abyad gazisine ziyaret
Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandıYolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgür Gündem davasında yazar Aslı Erdoğan’ın hapsi istendi

Yazar Aslı Erdoğan için hapis istemi!

İzmir’de dehşete düşüren yangın! Tamamen kül oldu, 5 kişi dumandan etkilendi

Dehşete düşüren yangın

Kilyos'ta kaybolan balıkçılar 30 tekneyle aranıyor

Kayıp 2 balıkçı 30 tekneyle aranıyor

Hamile ablasının boğazını kesmişti! 'Silahım olsaydı, vahşice öldürmek zorunda kalmazdım'

'Silahım olsaydı, ablamı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım'

Arnavutköy'de battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu!

Arnavutköy'de battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu!

Bursa'da ailesini katleden cani tahliyesini istedi

Ailesini katleden cani tahliyesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.