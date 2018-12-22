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Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 00:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Aydın (30) yönetimindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mevlüt Ay ile otomobilde bulunan Emrullah Ay (33) ve Tuncay Öztürk (35) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıŞarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıŞarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıŞarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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