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Şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 01:12 | Son Güncelleme

AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Ortaköy karayolu Bağlıkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Durmuş Er (42) yönetimindeki 51 DN 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Durmuş Er ve eşi Yemen Er (41) ile çocukları Hasan Er (16), Bayram Er (18), Leyla Ayşe Er (9) ve Bahadır Ramazan Er (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yemen Er’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'BABA KAZA YAPTIK'

Yaralılardan Durmuş Er, Acil Servis'e alındığı sırada cep telefonu çaldı. Er telefonla arayan babasına, "Baba kaza yaptık. Çocukların her biri bir tarafta. Eşimi göremedim?" diyerek baygınlık geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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