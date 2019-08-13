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Şarampole devrilen otomobildeki biri hamile 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 02:08 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri hamile 2 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki biri hamile 2 kişi yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri hamile 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kula'dan İncesu Mahallesi yönüne seyir giden Yakup Yaman (51) yönetimindeki 45 RA 3181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yakup Yaman yaralanmazken, otomobildeki Döndü Yaman (52) ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Fadime Kahraman (29) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Döndü Yaman ve Fadime Kahraman'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Döndü Yaman taburcu edilirken, Fadime Kahraman ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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