HABER

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan İzzet Tağu (18) yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan İzzet Tağu (18) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Kırca mevkiinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne seyir halinde olan Mert Yiğit Aşık'ın (18) kullandığı 06 GZA 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın beraberinde olan İzzet Tağu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Aşık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tağu'nun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Denizli’de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralıDenizli’de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
(Özel) Kartal Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı(Özel) Kartal Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.