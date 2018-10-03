Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da kontrolden çıkıp şarampole devrilerek taklalar atan otomobilin sürücüsü Erhun Büyükurvaylı (29), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Çankırı- Ankara karayolu Süleymanlı mevkiinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Erhun Büyükurvaylı yönetimindeki 18 AP 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, taklalar atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Büyükurvaylı yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Büyükurvaylı’nın cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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