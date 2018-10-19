HABER

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

Uşak'taki trafik kazasında otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yaşar Eskioğlu'nun (42) kullandığı 64 BC 871 plakalı otomobil, Dağyenice köyü Taşlı Tepe mevkisinde şarampole devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü olay yerine yaşamını yitirdi.

Eskioğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
LÖSEV'e saçlarını bağışladılarLÖSEV'e saçlarını bağışladılar
Çıntar mantarına fiyatına rağmen yoğun ilgiÇıntar mantarına fiyatına rağmen yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane Kaza otomobil polis

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.