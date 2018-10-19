Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Eskioğlu'nun (42) kullandığı 64 BC 871 plakalı otomobil, Dağyenice köyü Taşlı Tepe mevkisinde şarampole devrildi.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü olay yerine yaşamını yitirdi.
Eskioğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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