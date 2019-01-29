Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Kazım Özdoğan (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Kaleboynu Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Özdoğan yönetimindeki 27 DL 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Özdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazım Özdoğan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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