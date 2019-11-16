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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:43 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali GÖKDAL/KOZAN, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Sıkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Yıldızlı yönetimindeki 80 FB 557 plakalı otomobil, Kozan istikametinden Damyeri köyüne gittiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası sürücü Muharrem Yıldızlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldızlı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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