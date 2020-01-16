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  4. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bilecik'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdullah Tappah yönetimindeki 79 DU 209 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunun Mezitler mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tappah'ın cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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trafik kazası

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