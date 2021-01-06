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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

06.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vecdi Y. yönetimindeki 01 BDM 38 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulanan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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