Murat KURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Oflaz (28) yönetimindeki 73 FE 828 plakalı yakıt tankeri kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Oflaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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