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Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Musa Bora (27), öldü.

Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Musa Bora (27), öldü.
Kaza, dün gece Kayseri-Göksun karayolunun 16'ncı kilometresinde Keklikoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Musa Bora yönetimindeki 42 RT 223 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla TIR'ın altından çıkarılan Musa Bora'nın öldüğü belirlendi. Bora'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

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Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü

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