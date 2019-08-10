Şarampole devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Taha AYHAN/ARGUVAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Meri Özdemir (54) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeye giden Meri Özdemir yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Özdemir, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Meri Özdemir'in cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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