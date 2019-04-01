HABER

Şarampole devrilmelerini beton korkuluklar engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 21:01 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta cip ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Kazada, iki aracın da yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmelerini beton korkuluklar önledi

Zonguldak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kazada, araçların yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesini beton korkuluklar engelledi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde, Mesut Ş'nin (35) kullandığı 67 DB 002 plakalı cip ile aynı istikamette seyreden Alihan A. (22) idaresindeki 06 HZM 76 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kaldırıma çıktı, beton korkuluklara ve trafoya çarparak durabildi.

Araçların yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesini yol kenarındaki beton korkuluklar önledi.

Kazada, Alihan A. ile aynı araçtaki Bahri K. (19) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araçların geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verildi.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacakMeteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak
İtfaiyeden çatı yangınına drone ile müdahaleİtfaiyeden çatı yangınına drone ile müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şarampol trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş Valiliği istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Önce etek giydirdiler, sonra mermi yutturdular! Akılalmaz olay

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

TIR devrildi! İstanbul'da trafik felç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.