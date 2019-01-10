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Şarampole düşen otomobil, ağaca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşüp ağaca çarptı.

Şarampole düşen otomobil, ağaca çarptı: 3 yaralı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşüp ağaca çarptı. Ağaç dallarına takılan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Darende'nin Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz, yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobille ilçe merkezine ilerlerken, kar yağışı sonrasında buz tutan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole düşen araç, Tohma Irmağı kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Ağacın dallarına takılan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ile yanında bulunan annesi Senem Yılmaz ve anneannesi Ayşe Karakaş yaralandı.
Çekici yardımıyla yola çıkarılan otomobildeki yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Osman Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şarampole düşen otomobil, ağaca çarptı: 3 yaralıŞarampole düşen otomobil, ağaca çarptı: 3 yaralı

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