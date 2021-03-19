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Şarampole uçan aracı ağaç dalları tutu

19.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı.

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı şarampoldeki ağaç dalları tuttu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın İnkumu karayolunun Karasu mevkiinde meydana geldi. F.Ç. (24) yönetimindeki 34 CHL 046 plakalı Volkswagen marka otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen S.K. (58) idaresindeki 67 ES 260 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Hafif ticari aracı yüzlerce metrelik uçuruma düşmekten ağaç dalları sayesinde kurtuldu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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