HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

24.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde oturan 68 yaşındaki Kemal Ünal, eşi Songül Ünal (64) ile birlikte Erzin ilçesindeki bahçelerine gitti.

Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde oturan 68 yaşındaki Kemal Ünal, eşi Songül Ünal (64) ile birlikte Erzin ilçesindeki bahçelerine gitti. Dönüşte Kemal Ünal’ın kullandığı 80 EM 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Domates Durağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan çifte ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen Kemal Ünal’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Songül Ünal ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indiGözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Ton balığı çıplak elle mi paketleniyor: Dardanel'den açıklama geldi! Ton balığı nasıl paketleniyor?

Sosyal medyada olay yaratan video!

Batman normalleşmeye hazırlanıyor! Vali Şahin açıkladı: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi

Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu (Kamuda mülakat kaldırılıyor)

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: Koç Holding kurucusu Ahmet Vehbi Koç kimdir?

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: İşte hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanları hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilerini sorgulamıştı: Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.