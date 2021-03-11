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Şarampole uçan arazi taşıtından son anda atladı

11.03.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde arazi taşıtının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde arazi taşıtının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. 25 metrelik şarampole düşen arazi taşıtının sürücüsü son anda aracından atlayarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ konutları rampasında K.Ö yönetimindeki 35 ATV 21 plakalı arazi taşıtı virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri parçalayan araç 25 metrelik şarampole düştü. Kazada sürücü K.Ö. son anda araçtan kendini atarak kurtuldu. Araç sürücüsüne ilk müdahale ayakta olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Gurup Amirliğine bağlık ekipler araçta inceleme yaptı ve güvenlik önlemleri aldı.

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