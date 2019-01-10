Şarampole uçan otomobil yandı; 1'i çocuk 2 kişi son anda kurtuldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da şarampole uçarak ağaçların arasına düşen otomobilin sürücüsü Leman Yüce (34) ve yanındaki Muhammet Adem Uğurlu (6), çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar çıkarıldıktan hemen sonra alev alan otomobil yanarak hurdaya döndü.

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova yönüne giden Leman Yüce yönetimindeki 34 PK 3777 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sücücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Ağaçlık alana düşerek duran otomobilin sürücüsü Leman Yüce ile yanında bulunan Muhammet Adem Uğurlu hafif yaralandı. Yaralı sürücü ve çocuk, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra da araç alev alarak yanmaya başladı.

Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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