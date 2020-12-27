Şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan otomobil sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Dönmez idaresindeki 41 BY 9021 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce bariyerlere, daha sonra çöp kutusuna ardından da yol kenarında bulunan ana elektrik hattı direğine çarparak yoldan çıktı. Otomobil çarpmanın ardından şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Dönmez, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücünün, müdahaleden önce kalbinin durduğu, ancak sağlık ekipleri tarafından şok uygulanarak bir süre daha hayatta tutulduğu öğrenildi. Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

