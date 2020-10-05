Şarampole uçan otomobilin yaralı sürücüsü 154 promil alkollü çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Hafif yaralanan sürücü 154 promil alkollü çıktı.

Kaza Ulukapı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ü. idaresindeki 07 BAJ 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak 3 metrelik şarampole yuvarlandı.

MATSO Turizm Fakültesi önünde kurbanlık pazarının kurulduğu bölgede meydana gelen kazada, otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün 154 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

