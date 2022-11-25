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  4. Şarampole uçmak üzere olan takside mahsur kaldılar! Ekipler son anda kurtardı

Şarampole uçmak üzere olan takside mahsur kaldılar! Ekipler son anda kurtardı

25.11.2022 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, içerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu taksi, kayganlaşan yolda banketten aşağıya devrildi. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, taksi içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, halat bağlayarak aracın düşmesini engelledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu 3 kişi kontrollü bir şekilde kurtarıldı.

Şarampole uçmak üzere olan takside mahsur kaldılar! Ekipler son anda kurtardı

İzmir'deki kaza, saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi Doğançay Mezarlığı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksicilik yaparak geçimini sağlayan D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığı haberini alması üzerine anne ve babası ile birlikte Sancaklı Mahallesi'nden yola çıktı.

3 kişinin bulunduğu taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak banketten aşağıya devrildi. Asılı kalan taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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EKİPLER HALAT BAĞLAYARAK KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen 110 AKS ekipleri, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, kontrollü bir şekilde kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, taksi ise çekicinin yaptığı çalışmalar sonucunda devrildiği yerden çıkarıldı. (DHA)

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trafik kazası İzmir

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