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Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uğurlu (44) ile yanındaki Mustafa Keskin (34) yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa Uğurlu yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uğurlu (44) ile yanındaki Mustafa Keskin (34) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa Uğurlu yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Uğurlu ile araçtaki Mustafa Keskin yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Uğurlu ve Mustafa Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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