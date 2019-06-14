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şarampole yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Zonguldak İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Zonguldak İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Ülker Özdemir (36) idaresindeki 67 UG 696 plakalı hafifi ticari kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan kadın sürücü Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile hafif ticari kamyonetten çıkarıldı. Olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan hafif ticari kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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