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Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Antalya’da şarampole yuvarlanan otomobilin içerisindeki sürücü Abdurrahman Aydıner (32), yaşamını yitirdi.

Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkamadı

Antalya’da şarampole yuvarlanan otomobilin içerisindeki sürücü Abdurrahman Aydıner (32), yaşamını yitirdi. Aydıner’in seralara ısıtma sistemi kurarak geçimini sağladığı öğrenildi.
Kaza, sabaha karşı 03.00’da Isparta-Aksu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Abdurrahman Aydıner, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydıner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydıner’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekar olduğu öğrenilen Abdurrahman Aydıner’in sera otomasyon ustası olduğu öğrenildi.

Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkamadı

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