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Şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Hasan Şirin, hayatını kaybetti.

ULUBEY (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ulubey ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Hasan Şirin, hayatını kaybetti.
Kaza, Ohtamış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Şirin'in kullandığı ve plakası belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şirin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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