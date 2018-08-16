Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Esentepe Mahallesi Kum Ocağı mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Kayadelen yönetimindeki 23 P 2306 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Takla attıktan sonra duran otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan Kayadelen ve yanındaki Burak Serdar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, daha sonra ambulansa Elazığ'a sevk edildi. Yaralılardan Kayadelen'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kuru otların tutuşmasıyla çevreye de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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