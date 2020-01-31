HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü

Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ- Malatya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 7 yaşındaki Ali D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ- Malatya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 7 yaşındaki Ali D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.45 sıralarında Kayseri- Malatya karayolu Çakıllıpınar mevkiinde meydana geldi. Oktay Çalık yönetimindeki 32 PR 640 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. Kazada sürücü ile Oktay Çalık ile Ali D. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusuİBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ordu'da doğal gaz ana boru hattının patlama anı kamerada

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.