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Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Tolga Kurt (27) ile yanındaki annesi Döndü Kurt (48) yaralandı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Tolga Kurt (27) ile yanındaki annesi Döndü Kurt (48) yaralandı.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Salihli'den kırsal Bahçecik Mahallesi yönüne giden Tolga Kurt Kurşunlu Kaplıcaları yakınlarına geldiğinde, yönetimindeki 45 SF 665 platkalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tolga Kurt ile yanındaki annesi Döndü Kurt yaralandı. Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan anne- oğul, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Şarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandıŞarampole yuvarlanan otomobildeki anne-oğul yaralandı

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