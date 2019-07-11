Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Kınık'ın kırsal Örtülü Mahallesi'nde yaşayan ve mobilya firmasında nakliye elamanı olarak çalışan Ömer Keskin (47), lokantada garson olarak çalışan oğlu Halil'i (18) de yanına alarak Poyracık Mahallesi'ndeki iş yerlerine gitmek üzere bu sabah yola çıktı. Ömer Keskin yönetimindeki 35 VYY 57 plakalı otomobil, virajda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki baba ve oğlu yaralandı. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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