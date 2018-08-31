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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

SİNOP'ta yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop kent merkezi Heyemola mevkiinde meydana geldi. Veysel Kurul yönetimindeki 34 SY 4300 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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