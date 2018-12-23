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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti.

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat Işık yönetimindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işık, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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