Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Mehmet Baber (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeleğen beldesi yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Yeleğen yönüne giden Mehmet Baber yönetimindeki 64 AC 899 plakalı karpuz yüklü traktör, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Baber'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerinin ardından Baber'in cesedi, otopsi için Eşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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