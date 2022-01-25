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Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyulmuştu! Şok sözler: Olaydan haberim bile yok

25.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında darp ederek, çelik kasaları soyulan Sarar çiftinin soyulmasıyla ilgili tutuklanan ve hakkında 28 yıl hapis cezası istenen Ilia Sacali, olayla ilgisi olmadığını, ceza alan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu. Sacali "Türkiye-Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Olaydan haberim bile yoktu'' dedi.

Sarar çifti, evinde rehin alınarak soyulmuştu! Şok sözler: Olaydan haberim bile yok

Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp ederek, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da soygunla ilgili firari olarak aranan 4 sanık hakkında yeni bir iddianamede hazırladı. Yine Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada firari sanıklar hakkında 'nitelikli yağma mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir süre önce İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ilia Sacali, bugün ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

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''TANIMADIĞIM KİŞİLER MOTOSİKLETİ ALIP GİTTİ''

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan sanık Ilia Sacali, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu. Sacali "Türkiye-Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Bana motosikletlerini satacağını söylediler ve ücret karşılığında motosikletleri Moldova’dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikletleri de yükledik. Bilecik’in Bozüyük ilçesine kadar gelip, durduk. Bana minibüsümdeki motosikletleri satacaklarını söylediler. Bir süre sonra geri gelip, satamadıklarını anlattılar. Yeniden benim araca yükledik. Yanlarında poşet veya çanta var mıydı? Hatırlamıyorum. Birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul’a geldiğimizde tanımadığım kişiler, motosikletleri alıp gitti. Ben de minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Sadece onları götürdüm" dedi.

Mahkemede ifadelerin ardından savcı tutuklu sanık Sacali hakkında 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Sacali'nin tutukluluk halinin devamına ve savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi. Diğer firari olan 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 18 Mayıs 2019'da Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu. Gözaltına alınan iki şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra 4'ü kadın 6 zanlı, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Zanlılar, Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

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Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K, savcılıktaki sorguları sonrası salıverilmiş, Alexandr Aricov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Lulia Dragusan, sevgilisi Alexandr Aricov, 27'şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

(DHA)

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Eskişehir
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