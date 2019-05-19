Sarar çifti maskeli 3 kişi tarafından rehin alınarak soyuldu

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, maskeli 3 kişi tarafından rehin alındıktan sonra soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın Sümer Mahallesinde bulunan evine giren maskeli 3 kişi, silah zoruyla çifti rehin alarak darp etti. Bir süre rehin tutulan çiftin evinde bulunan kasasını açan soyguncular, kasada bulunan ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizleri alarak kaçtı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen maskeli soyguncular konuttan kaçarken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kent çapında geniş çalışma başlattı.

