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Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

GİRİŞ KAPISINDA BULUNAN ANAHTARLA GİRDİLER Eskişehir’de evlerine girdikleri Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalattin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın ellerini ve ayaklarını koli bantıyla bağladıktan sonra kasada bulunan paraları ve ziynet eşyalarını alıp, kaçan 3 soyguncunun yakalanması için polisin çalışmaları aralıksız sürüyor.

GİRİŞ KAPISINDA BULUNAN ANAHTARLA GİRDİLER
Eskişehir’de evlerine girdikleri Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalattin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın ellerini ve ayaklarını koli bantıyla bağladıktan sonra kasada bulunan paraları ve ziynet eşyalarını alıp, kaçan 3 soyguncunun yakalanması için polisin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Soruşturma genişledikçe, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu, Sarar çiftinin evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi almalarıyla ilgili, çiftin Moldova uyruklu çalışanları Iulia D., soygundan 15 saat sonra Yalova'da yakalanıp, gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Iulia D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Siyah giyimli ve kar maskeli 3 soyguncunun, eve giriş kapısı üzerinde bulunan anahtarla girdikleri ve direkt yatak odasına geçtikleri öğrenildi. Anahtarı da kapının üzerinde Iulia D.'nin bıraktığı iddia edildi.
BİRÇOK SUÇTAN İŞLEM YAPILACAK
Iulia D. ile ilgili olarak, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama', 'haksız menfaat elde etmek amacıyla cebir ve şiddet' ve 'yağma' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Müslim SARIYAR/ESKİŞEHİR, (DHA)

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